Udine, aggredito il giornalista Giancarlo Virgilio

UDINE – Aggredito mentre cercava di documentare la distribuzione dei bidoncini per il nuovo sistema porta a porta. E’ accaduto sabato pomeriggio nei pressi della chiesa di San Pio X al giornalista di Telefriuli Giancarlo Virgilio, che è riuscito a documentare l’accaduto.

Il giornalista, dopo aver chiesto l’autorizzazione a filmare, è stato avvicinato da uno dei referenti della cooperativa che si occupa, per conto della Net, della consegna dei bidoncini sul territorio. Nonostante la rassicurazione sul fatto che non sarebbero stati ripresi i volti delle persone, il rappresentante della Onofaro Antonino s.r.l gli ha strappato di mano il telefonino (mettendoselo in tasca), strattonando il giornalista.

Ne è nato un battibecco che ha visto costretto Virgilio a esibire il suo documento di identità per poter riavere indietro lo smartphone. Dopo essere stati informati dell’accaduto (tutto è stato ripreso dal telefonino), i vertici della Net hanno condannato l’episodio, dando piena solidarietà al giornalista. Lo stesso ha fatto l’assessore Alessandro Ciani. E’ probabile che il rapporto tra Net e la ditta Onofato, dopo quello che è successo, venga interrotto.