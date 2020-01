Serracchiani si appella a Bonafede per l’organico della Procura di Udine

UDINE – “Sulla carenza di organico alla Procura di Udine è stato lanciato un allarme e un appello, che hanno avuto eco sul territorio e suscitano legittima preoccupazione tra gli operatori della giustizia e tra i cittadini”. Lo scrive al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede la deputata Debora Serracchiani in una lettera che riassume la situazione denunciata dal procuratore capo di Udine Giorgio De Nicolo.

In particolare, scrive la parlamentare, “la carenza di organico che affligge il personale amministrativo è drammatica e si appresta a peggiorare con i prossimi pensionamenti, tra i quali è imminente quello dell’unico direttore amministrativo ancora in servizio. E altre fuoriuscite sono possibili”.

Per Serracchiani “è fondamentale che dal Ministero giunga un segno che faccia intravedere un’inversione di tendenza rispetto all’attuale china negativa, e dia coraggio a quanti sono quotidianamente in prima linea negli uffici giudiziari”. Perché, spiega la deputata “gli ultimi rapporti delle Forze dell’ordine indicano una situazione di sostanziale controllo dal punto di vista della sicurezza, ma questo non deve farci dimenticare che le minacce più pericolose sono quelle che avanzano senza far rumore”.

“Il pericolo rappresentato dall’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto produttivo e civile del Friuli è chiaro e attuale e – conclude Serracchiani – richiede personale adeguato in numero e competenze professionali, anche nella Procura di Udine”.