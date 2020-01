Terza corsia, si abbatte il vecchio cavalcavia del nodo di Palmanova

PALMANOVA – E’ una delle ultime attività molto impegnative per quanto riguarda i lavori sul nodo di Palmanova: l’abbattimento del vecchio cavalcavia sulla direttrice Udine Trieste. Un intervento che, per essere effettuato, richiederà la chiusura al traffico dell’allacciamento A4/A23: sulla direttrice Venezia – Udine non si potrà circolare dalle ore 20 di sabato 11 alle ore 10 di domenica 12.

Chi transita sulla A4, provenendo da Venezia, ed è diretto a Udine e Tarvisio – quindi – avrà due soluzioni: potrà uscire a Latisana, seguire la viabilità alternativa segnata con le frecce gialle e immettersi sulla A23 a Udine Sud, oppure potrà uscire a Palmanova, rientrare allo stesso casello e reimmettersi in A4 in direzione Venezia per poi proseguire verso la A23 direzione Udine/Tarvisio. La demolizione del vecchio cavalcavia sulla direttrice Udine/Trieste del nodo di Palmanova verrà effettuata utilizzando una decina di mezzi operativi: 6 escavatori, 3 pale e 1 spazzatrice per la pulizia dell’asfalto.

Le operazioni comprendono la stesa di un manto protettivo sull’asfalto, la demolizione dell’impalcato e delle spalle del cavalcavia e la rimozione delle macerie. Il traffico, una volta completato l’intervento, continuerà a scorrere – come ora – sul sovrappasso provvisorio ancora per un paio di mesi, il tempo necessario alla costruzione del nuovo cavalcavia.