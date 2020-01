Dal governo in arrivo 63 milioni di euro per i bus ecologici

UDINE – Quasi 63 milioni di euro arrivano in Friuli Venezia Giulia dal Governo per l’acquisto di nuovi bus ecologici e delle relative infrastrutture: lo sottolineano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo, Mauro Capozzella, Cristian Sergo e Andrea Ussai. “Le risorse – riportano i pentastellati in una nota – fanno parte di un riparto da 2,2 miliardi di euro a livello nazionale, il cui decreto è stato firmato nei giorni scorsi dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con i dicasteri dello Sviluppo economico e dell’Economia e Finanze. Al Friuli Venezia Giulia – evidenziano – vengono assegnati complessivamente 62.947.444 euro, con una quota di 2.861.247 euro relativa all’anno 2019 e di 4.291.871 euro annuali da 2020 al 2033”.

“Risorse cospicue che hanno lo scopo di rinnovare il parco bus nelle nostre città, fornendole di mezzi più moderni e meno inquinanti come quelli elettrici, a metano o a idrogeno – spiegano ancora i consiglieri -. Un intervento assolutamente necessario anche alla luce dei livelli di polveri sottili che, come vediamo anche in questi giorni, si alzano pericolosamente anche nella nostra regione”.

“Le risorse assegnate nel primo triennio, sino al 50% del contributo concesso, possono essere destinate alla realizzazione della rete infrastrutturale per l’alimentazione dei mezzi. Un intervento – concludono gli esponenti pentastellati – che punta quindi a porre le basi per una mobilità urbana sostenibile, elemento imprescindibile per affrontare le sfide ambientali a cui le nostre città sono chiamate”.