Jazz & Wine Experience: in arrivo l’evento più cool dell’inverno 2020!

TRIESTE – «Ho chiamato la rassegna Jazz & Wine Experience perchè musica e vino diventano un viaggio, viaggio che si muove nei centri storici, nei luoghi di produzione e nei siti di particolare fascino architettonico», mi introduce così Michela Parolin, direttore artistico dell’ambizioso progetto che abbraccerà Bologna, Venezia e Trieste. «Ho voluto creare un disegno culturale e al contempo turistico e di rete. E che, soprattutto, punti a valorizzare le eccellenze! E che miri alla creazione di eventi dove la scoperta è non solo musicale, ma per l’appunto – storica, sensoriale, emozionale e culturale a 360 gradi!», sottolinea con l’entusiasmo che le è tipico.

«Le locations consistono tutte in palazzi – luoghi di importanza storica che aprono le porte alla musica e consentono al pubblico di poter fruire della stessa in un concetto che non è più ‘locale’ ma itinerante».

Michela Parolin, già responsabile amministrativo di Veneto Jazz, nonché direttore artistico di Colli Euganei Jazz & Wine, di Prosecco Superiore Jazz & Wine e collaboratrice di Umbria Jazz, non fa nulla certo per nascondere il proprio amore spassionato per la nostra regione: «Ho un rapporto straordinario con tutto il Friuli Venezia Giulia: dopo aver collaborato per tre anni con Controtempo per J&W of Peace a Cormons ho lasciato il cuore da queste parti! Trieste poi, è una città ideale per rifugiarmi, perchè si respira un’aria che in nessun’altra città in Italia si trova! C’è poco da fare, il Friuli Venezia Giulia è la regione dell’eccellenza, sono onorata di poter portare i miei progetti da voi! Insomma con il Fvg ho davvero un rapporto intimo!».

Nel dettaglio quindi ci saranno concerti live internazionali, degustazioni, cene a tema ed incontri con i produttori in luoghi esclusivi in tre delle città più belle d’Italia laddove musica e vino diventano il binomio, la chiave per scoprire la bellezza e il valore aggiunto del territorio come L’Hotel Bauer in Piazza San Marco a Venezia, il nuovo Hotel DoubleTree by Hilton Trieste in Piazza della Repubblica a Trieste e il Camera Jazz & Wine Music Club in Piazza Santo Stefano a Bologna. Ecco che gli spazi non sono più dei meri contenitori ma diventano loro stessi protagonisti e «vivono» direttamente il concerto!

Sabato 04 gennaio 2020 ore 21:30

JAZZ & WINE VENEZIA

BBar – Hotel Bauer Venezia

DENA DEROSE QUARTET (Dena Derose: voce e pianoforte / Paolo Benedettini: contrabbasso,

Anthony Pinciotti: batteria, Piero Odorici: sax)

– Wine tasting: TENUTA AMADIO

Domenica 05 gennaio 2020 ore 19:30

JAZZ & WINE TRIESTE

Berlam Coffee Tea & Cocktail – Hotel DoubleTree by Hilton Trieste

DENA DEROSE QUARTET (Dena Derose: voce e pianoforte, Paolo Benedettini: contrabbasso,

Anthony Pinciotti: batteria Piero Odorici: sax)

– Wine tasting: JERMANN

Venerdì 14 febbraio 2020 ore 21:45

JAZZ & WINE BOLOGNA

Camera Jazz & Music Club

JIM ROTONDI QUINTET «FEATURING ANDY WATSON» (Jim Rotondi: tromba e flicorno, Andy

Watson: batteria, Piero Odorici: sax tenore, Renato Chicco: piano, Aldo Zunino: contrabbasso)

– Wine tasting: JERMANN

Sabato 15 febbraio 2020 ore 21:30

JAZZ & WINE VENEZIA

BBar – Hotel Bauer Venezia

JIM ROTONDI QUINTET «FEATURING ANDY WATSON» (Jim Rotondi: tromba e flicorno, Andy

Watson: batteria, Piero Odorici: sax tenore, Renato Chicco: piano, Aldo Zunino: contrabbasso)

– Wine tasting: JERMANN

Domenica 16 febbraio 2020 ore 19:30

JAZZ & WINE TRIESTE

Berlam Coffee Tea & Cocktail – Hotel DoubleTree by Hilton Trieste

JIM ROTONDI QUINTET «FEATURING ANDY WATSON» (Jim Rotondi: tromba e flicorno, Andy

Watson: batteria, Piero Odorici: sax tenore, Renato Chicco: piano, Aldo Zunino: contrabbasso)

– Wine tasting: VILLA RUSSIZ

Venerdì 06 marzo 2020 ore 21:45

JAZZ & WINE BOLOGNA

Camera Jazz & Music Club

BOB SHEPPARD TRIO (Bob Sheppard: sax, Josh Ginsburg: contrabbasso, Anthony Pinciotti: batteria)

– Wine tasting: SERAFINI & VIDOTTO

Sabato 07 marzo 2020 ore 21:30

JAZZ & WINE VENEZIA

BBar – Hotel Bauer Venezia

BOB SHEPPARD TRIO (Bob Sheppard: sax, Josh Ginsburg: contrabbasso, Anthony Pinciotti: batteria)

– Wine tasting: SERAFINI & VIDOTTO

Domenica 08 marzo 2020 ore 19:30

JAZZ & WINE TRIESTE

Berlam Coffee Tea & Cocktail – Hotel DoubleTree by Hilton Trieste

BOB SHEPPARD TRIO (Bob Sheppard: sax, Josh Ginsburg: contrabbasso, Anthony Pinciotti: batteria)

– Wine tasting: SERAFINI & VIDOTTO

Costi:

Concerto € 15,00 compreso calice di benvenuto della cantina partner. Cena facoltativa con menù con proposta menù «Jazz & Wine» e aperitivo della cantina partner.

Organizzazione, produzione e direzione artistica:

Michela Parolin

​​​​​​​info@jazz-wine.com